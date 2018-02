Ingrid Schäfer-Poels politiechef Eenheid Limburg

Bouwen aan de toekomst staat hoog op haar agenda: ‘De wereld digitaliseert en verandert snel. We moeten aansluiting houden en hebben meer medewerkers nodig die de weg weten op het internet of in staat zijn om complexe financieel-economische criminaliteit te bestrijden. Daarom wil ik met Limburgse onderwijsinstellingen op creatieve wijze bezien hoe we mensen klaarstomen voor die veiligheidsopgave en voor de mooie banen die wij de komende jaren gaan aanbieden. Mensen interesseren voor ons vak vraagt wel dat we nog meer laten zien wie we zijn en rekenschap afleggen van wat we doen. Ook als het fout gaat. Politiewerk heeft grote impact op de maatschappij. Transparantie komt het vertrouwen van onze inwoners, ons bestuur en ons bevoegd gezag ten goede.’