Korps herkent grote druk op recherche

Van Essen en Aalbersberg ondersteunen de roep om vernieuwing die in het NPB-rapport doorklinkt: 'De politie heeft daarom al in 2016 zelf de sterkte-zwakte analyse Handelen naar Waarheid laten maken. Ook daaruit kwam de behoefte aan vernieuwing sterk naar voren. Het heeft geleid tot vijftig experimenten in het hele land. Experimenten waarbij rechercheurs in de praktijk nieuwe werkwijzen en methodes onderzoeken. Samen met partners, zoals het OM, de Belastingdienst en het openbaar bestuur. Want voor een effectieve misdaadbestrijding is samenwerking essentieel. Ook het toepassen van nieuwe technologie in de opsporing gaat helpen. Denk aan big data-analyse of gezichtsherkenning.'



Toch is echte vernieuwing een kwestie van lange adem, voorspelt Aalbersberg. 'De politie is een mammoettanker. De koers is bepaald, maar het duurt even voor we op gang komen en kilometers maken.'