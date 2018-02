Politie zoekt getuigen gewapende overval Emmen

Onder bedreiging moest zij de kassa openmaken. De overvallers pakken een onbekende hoeveelheid geld uit de kassalade en vluchtten de winkel uit. Getuigen zagen de twee vervolgens samen op één fiets achter de winkel langs in de richting van de achterzijde (de laad- en losplaats) van de Jumbo. Toen fietsten ze langs Kwalitaria Emmerhout en staken de Houtweg over en reden verder in de richting van Laan van het Kinholt. De verdere route is nog onbekend.