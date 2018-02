Drugslab en hennepkwekerij gevonden in boerenschuur

Het drugslab was vermoedelijk bedoeld voor de productie van amfetamine. In het woongedeelte stond een kwekerij van ongeveer 150 planten. De bewoner is aangehouden. Het drugslab wordt nu verder ontmanteld door specialisten van de politie.

De politie roept op om signalen over drugslabs of hennepkwekerijen meteen te delen. Dat kan door de politie te bellen via 0900-8844. Het is ook voor te stellen dat u anoniem wilt blijven: bel dan Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Ook dit drugslab kon opgerold worden dankzij een tip.

Bijgaande foto is een archieffoto.

(sk)