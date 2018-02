Onderzoek naar dode vrouw in huis

Vandaag doet de politie verder onderzoek naar sporen in het huis. Ook wordt er in de buurt onderzoek gedaan, agenten zijn in de buurt op zoek naar getuigen. Woont u in de buurt, of was u gisterenavond in de buurt, en heb u iets bijzonders gezien in of rond de Kraaijenbergstraat in Hattem? Of hebt u andere informatie die relevant kan zijn voor dit onderzoek? Geef uw tip hieronder door als u nog niet met de politie hebt gesproken. Bellen met de politie kan ook via 0900-8844.