Zaken in Onder de Loep van 22 februari

Wesepe, poging inbraak tankstation

Op 29 september is geprobeerd in te breken bij een tankstation aan de Raalterweg. De twee verdachten zijn met een auto aan komen rijden en een van hen probeert met een klein breekijzer de toegangsdeur tot de shop te forceren maar dat is niet gelukt. Er zijn beelden waarop de verdachte zijn te zien.

2017453464

Almelo, diefstal portemonnee uit kinderwagen

Op 18 december doet een vrouw boodschappen bij de Jumbo aan de Bornerbroeksestraat. Ze ziet dat ze hierbij gevolgd wordt door een oudere man. Haar kind zit in de kinderwagen met daarop haar tas. Als ze die even alleen laat om een product uit het schap te pakken doet de man een greep in haar tas en steelt haar portemonnee. Van de man zijn duidelijke beelden.

2017579070

Zwolle, diefstal pinpas 86 jarige vrouw

Op 20 december doet een oudere dame boodschappen bij de AH aan de Pijmanstraat, pint vervolgens bij de ING en gaat dan naar de Primera in Zwolle Zuid waar zij ook een betaling doet met haar pinpas. Toen ze thuis kwam, werd ze aangesproken door twee vrouwen die een klontje suiker wilden ivm diabetes. Later zag ze dat haar pinpas niet meer in haar portemonnee zat. Ze ging terug naar de Primera, maar daar was niets gevonden. Na een telefoontje met de ING bleek dat inmiddels al € 900 van haar rekening was gepind. Op camerabeelden is te zien dat de vrouw bij de Primera in de gaten werd gehouden door twee verdachten, vermoedelijk dezelfde vrouwen die later bij haar huis om een klontje suiker vroegen.

2017582712

Almelo, diefstal portemonnee in supermarkt

Op 20 januari is een vrouw aan het winkelen bij de Albert Heijn aan de Nieuwstraat. Ze hangt haar afgesloten boodschappentas aan het handvat van de winkelwagen. Op enig moment ziet ze dat de rits van haar tas open staat en dan blijkt haar portemonnee weg te zijn. Op bewakingsbeelden is te zien dat de vrouw bij binnenkomst in de winkel meteen gevolgd wordt door een man die later de rits van haar tas opent en de portemonnee wegneemt.

2018047629

Zwolle, woningoverval

Op 14 februari wordt er bij de bewonder van een huis aan de Biesbosch aangebeld aan de voordeur. De onbekende man die voor de deur staat drukt zijn hand op de mond van het slachtoffer en duwt hem naar binnen. Hij bedreigt hem dat hij hem zal vermoorden als hij de politie belt. De dader vraagt het slachtoffer vervolgens naar 'het geld' en vlucht daarna weg over de galerij van de flat.

2018069177

Rijssen, zakkenrollerij

Op 20 januari 2017 pint een vrouw bij de Rabobank aan de Boonkamp. Naast haar staan nog twee dames te pinnen. Als de vrouw even later een winkelwagentje buiten bij de Jumbo wil pakken valt haar op dat diezelfde twee dames opnieuw naast haar staan. Ze lopen weg en even later wordt het slachtoffer aangesproken door een mevrouw met de vraag of ze haar portemonnee nog wel heeft. Die mevrouw had namelijk gezien dat de twee dames het slachtoffer hadden aangestoten (wat deze niet had gemerkt). De portemonnee van het slachtoffer bleek inderdaad gestolen te zijn.

Eerder op die dag is in Losser een straatroof gepleegd en het ging daarbij om dezelfde daders.

2017035565