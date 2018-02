Getuigen gezocht van vernieling

In de nacht van vrijdag 9 op zaterdag 10 februari schrok de bewoonster rond 01.20 uur wakker van een hard geluid. Het bleek dat twee ramen waren ingegooid. Er werden noodramen geplaatst die het een week later te verduren kregen. Dit keer gebeurde het in de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 februari rond 02.45 uur.



Tips!

De recherche onderzoekt de zaak en komt graag in contact met getuigen. Vermoedelijk werden de vernielingen de eerste keer gepleegd door twee jongens en de tweede keer door één jongen. Getuigen die iets gezien hebben, weten wie deze vernielingen pleegt en waarom ze dit doen, wordt verzocht zicht te melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Melden kan ook online via onderstaand tipformulier of via M-online.