Verdachte aangehouden voor aanrandingen

In twee gevallen, woensdag 14 en donderdag 15 februari, waren de vrouwen lastig gevallen door een man die in dezelfde stadsbus stapte vanaf Utrecht Centraal Station. De slachtoffers stapten bij een halte uit (woensdag de 14e op de Afrikalaan en donderdag de 15e op de Bernhardlaan), waarna de man hen volgde. Buiten betastte hij de vrouwen. Vrijdag de 16e overkwam een slachtoffer hetzelfde op de Voorstraat toen zij op straat liep. De vrouwen wisten de man van zich af te weren en schakelden de politie in. De recherche startte een onderzoek dat leidde naar een 22-jarige verdachte uit Utrecht. Hij werd zaterdagochtend in zijn woning aangehouden. De man zit vast en wordt vandaag, dinsdag 20 februari, voorgeleid aan de rechter-commissaris.



Ook slachtoffer?

De man volgde de slachtoffers vanaf Utrecht Centraal en kneep hen alle drie in de billen. Het is goed mogelijk dat er meer vrouwen zijn die slachtoffer zijn geworden van deze man. Mochten vrouwen slachtoffer geworden zijn op dezelfde manier als hierboven beschreven (vanaf Utrecht Centraal achtervolgd en in de billen geknepen), wordt hen gevraagd aangifte te doen. Dat kan door contact op te nemen met 0900-8844 zodat een afspraak ingepland kan worden met de afdeling Zeden.