Man aangehouden in onderzoek gewelddadige dood Capellenaar

Alouette Erf

Zaterdagavond 20 januari kwam een bewoner van het Alouette Erf in Capelle aan den IJssel rond 23.30 uur thuis en vond zijn huisgenoot levenloos in de keuken. Hij belde meteen de politie, die er snel was en een onderzoek startte. Deze bewoner is niet de aangehouden verdachte. De afgelopen weken heeft het rechercheteam van zo’n twintig mensen onafgebroken onderzoek gedaan met de aanhouding en de huiszoekingen als resultaat. Het team zet het onderzoek voort en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.