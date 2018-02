Razendsnelle aanhoudingen na overval supermarkt

Dinsdagavond rond 20.00 uur overvielen twee mannen een supermarkt op de Borodinlaan in Schiedam. Ze bedreigden het aanwezige personeel op zoek naar geld. Met nog onbekende buit vluchtten ze niet veel later op een scooter. De politiehelikopter die meteen werd ingezet, kon vanuit de lucht de twee in de gaten houden en agenten met auto naar de juiste plek sturen. Dit resulteerde in twee snelle aanhoudingen. Aanvankelijk wilden de twee verdachten niet luisteren en loste een agent een waarschuwingsschot. Ook hierna renden de twee door, waardoor een gericht schot volgde. Een verdachte werd daarbij geraakt in zijn onderbeen. Beide mannen gaven zich gewonnen.

De twee verdachten zijn respectievelijk 16 en 18 jaar en komen uit Vlaardingen. De laatste verdachte is overgebracht naar het ziekenhuis.

Zoals gebruikelijk bij incident waarbij geschoten is door politie, doet de Rijksrecherche onderzoek.