Schoten gelost, politie zoekt getuigen

Een groot deel van de Spartastraat werd afgezet voor onderzoek. Forensisch specialisten stelden sporen veilig. Via een buurtonderzoek hoopt de politie getuigen te kunnen vinden. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is.

Heeft u nog niet met de politie gesproken, maar heeft u wel iets opvallends gezien of gehoord maandagavond 19 februari? Of heeft u bijvoorbeeld camerabeelden? Bel dan met de politie via 0900-8844. Anoniem informatie doorgeven kan via MMA 0800-7000. Of gebruik onderstaand tipformulier om digitaal tips te melden.