Hardleerse bestuurder blijft rijden met ongeldig verklaard rijbewijs

De politie ontving informatie dat de man, ondanks zijn ongeldig verklaarde rijbewijs, toch bleef rijden. De politie waarschuwde hem, maar desondanks reed hij toch op zondag 18 februari over de Burgemeester Letschertweg in Tilburg. De dag erna kwam de man voor verhoor naar het politiebureau in Sprang-Capelle. Na verhoor stapte de man weer achter het stuur van een auto. Vandaag werd de man wederom al autorijdend betrapt in Sprang-Capelle.

Alle drie de keren is proces-verbaal opgemaakt. De man heeft vandaag een dagvaarding ontvangen en zal zich binnenkort voor de rechter moeten verantwoorden. Ook is hem medegedeeld dat bij een volgende overtreding het voertuig waarin hij rijdt in beslag genomen wordt.