Vier aanhoudingen in onderzoek drugslaboratorium

Rucphen - Op 12 september 2017 is tijdens een integrale controle in een loods aan de Expeditieweg 2200 liter MDMA grondstof gevonden in een drugslaboratorium. Het onderzoek bevindt zich, met de aanhouding vanmorgen van een 52-jarige man uit Zevenbergen, in een afrondende fase.