Foto mogelijk openbaar na ernstige mishandeling Uden

In het onderzoek deed de politie eerder al een getuigenoproep via social media. Dat leidde niet tot een aanhouding. De vermoedelijke dader blijkt duidelijk op beeld te zijn vastgelegd. In overleg met het Openbaar Ministerie wordt vandaag opnieuw aandacht gevraagd voor de zaak. De beelden van de vermoedelijke dader worden op dinsdag 27 februari naar buiten gebracht in geval de dader zich niet binnen een week meldt bij de politie.