Opsporing Verzocht vanuit Landgraaf voor zaak Nicky Verstappen

17.500 daarvan wonen in de omgeving van de Brunssummerheid. De uitzending is daarom vanavond in Landgraaf, dat in het hart van het onderzoeksgebied ligt.

Opsporing Verzocht blikt terug op de gebeurtenissen op de dagen rondom de dood van Nicky, met onder meer een interview met zijn nabestaanden. Daarnaast geeft het programma een uitgebreide praktische uitleg over de theorie en praktijk van het DNA-verwantschapsonderzoek. Wie zijn er uitgenodigd? Wat moet je doen? Waarom? En wat gebeurt er met je DNA?

Bijdragen aan hoge opkomst

Opsporing Verzocht hoopt met het beantwoorden van deze vragen bij te dragen aan hoge opkomst voor het DNA-verwantschapsonderzoek. Medewerking van de plaatselijke bevolking is cruciaal voor het slagen van dit onderzoek.







Naast het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen is er aandacht voor: