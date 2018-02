Aanhouding na ontdekken hennepkwekerij

Dankzij anonieme tips kwam de politie deze kwekerij op het spoor. Na onderzoek werd duidelijk dat in de woning vermoedelijk al enkele jaren hennep werd geteeld. Naast de hennepplanten en bijbehorende apparatuur werd ook beslag gelegd op administratie, computers en mobiele telefoons. In het kader van het afpakken van crimineel vermogen werd beslag gelegd op drie campers, een caravan, een zeewaardig zeiljacht, drie auto’s, een motor, een aanhanger en een autoambulance. Ook op de woning werd beslag gelegd.







Aanpak hennepteelt in Noord-Nederland

Politie Noord-Nederland pakt hennepteelt aan. Het houden van hennepplantages brengt grote risico’s op brand- en waterschade met zich mee. Daarnaast vormt dit een ernstige bedreiging voor de omgeving en voor de veiligheid van omwonenden. De politie wil ook de organisatie achter de hennepteelt hard aanpakken. Naast roerende goederen kunnen ook onroerende goederen in beslag worden genomen van personen die zich bezig houden met georganiseerde hennepteelt. Als blijkt dat iemand veel geld uitgeeft dat niet in verhouding staat met het inkomen, dan mogen de eigendommen in beslag worden genomen.



Tips

Hennepkwekerijen leveren gevaar op voor de omgeving. Als illegaal stroom wordt afgetapt, is de kans op brand aanzienlijk. Ook water-, geluids- en stankoverlast zijn vormen van overlast die omwonenden van een hennepkwekerij kunnen ondervinden. Tips over een mogelijke hennepkwekerij kunnen altijd bij de politie gemeld worden via 0900-8844. Tips kunnen ook anoniem doorgegeven worden via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.