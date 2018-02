Politie zoekt getuigen beroving

Een medewerkster van de videotheek werd bij het sluiten van de videotheek plotseling aangevallen door een nog onbekende man. Hij sloeg haar met iets hards op het hoofd en ging er met onder anderen een telefoon en een portemonnee vandoor. Het slachtoffer liep verwondingen op aan haar hoofd. Zij is door ambulancepersoneel behandeld, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Signalement

De gealarmeerde politie heeft direct in de omgeving gezocht naar de verdachte. Daarbij werd via burgernet ook de hulp van het publiek ingeroepen. Dat heeft nog niet geleid tot een aanhouding. Het zou gaan om een man van ongeveer 30 jaar, rond de 1.70 m lang met een getinte huidskleur. Hij droeg donkere kleding en een gebreid mutsje. Getuigen hebben twee mannen zien weglopen via de Einsteinlaan in de richting van de Maria in Campislaan. Mogelijk was er een tweede persoon betrokken.

Getuige?

De politie zet het onderzoek naar de beroving voort. Heeft u iets bijzonders gezien dat van belang kan zijn voor de politie? Schroom dan niet om die informatie door te geven. Dit kan op de volgende manieren: