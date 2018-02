Looddief op heterdaad betrapt dankzij alerte getuige

Rond 05:00 uur in de ochtend kreeg de politie een melding dat iemand op het dak liep van een woning aan de Jansbuitensingel. Agenten waren binnen 5 minuten ter plaatse en troffen een 40-jarige Arnhemmer aan op het dak. Op het dak lag opgerold lood en gereedschap. Dit was voor de agenten voldoende aanleiding om de man op heterdaad aan te houden voor diefstal van lood. De man is meegenomen naar het bureau voor verhoor, het gereedschap en lood is in beslag genomen.

2018079258 JR