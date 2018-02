Politie houdt drie jongens aan voor woningoverval

De overval vond plaats op dinsdag 30 januari. Twee vermomde mannen bedreigden een bewoner van de woning met een mes. Na een worsteling met de bewoner gingen de verdachten er vandoor. De recherche startte direct een onderzoek. Er werd onder andere buurtonderzoek verricht, getuigen werden gehoord en in de woning en in de buurt werden sporen veilig gesteld. Dit sporenonderzoek leidde naar de 18-jarige uit Almelo. Hij werd op 2 februari in zijn woning aangehouden. Het onderzoek werd voorgezet en op 12 februari werden de ander twee verdachten aangehouden. De drie zitten nog vast voor onderzoek.

2018048036 FB