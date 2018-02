Meisje niet langer verdacht van betrokkenheid bij overval

Naar aanleiding van de uitzendingen kwam er bij de recherche informatie binnen die in de richting van het meisje wees. Vanwege de ernst van de zaak en de aard van de informatie die de recherche had, gaf de officier van justitie toestemming voor aanhouding.

Het meisje is daarna gehoord over haar mogelijke betrokkenheid. Uit dit onderzoek en de verhoren is geen informatie naar voren gekomen die wijst op de betrokkenheid van het meisje. Ze is daarom na enkele uren heengezonden, ze bleef formeel nog wel verdachte in het onderzoek. Dit leidde tot enkele verontwaardigde reacties op social media.