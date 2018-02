Jongens met geweld beroofd

Rond 18.30 uur liepen de slachtoffers vanaf een bushalte aan het Componistenpad richting de Klavecimbelstraat. Bij het passeren van een steeg werden de jongens vastgegrepen, geslagen en bedreigd met een steekwapen door in totaal vijf jongens. Toen de slachtoffers hun spullen hadden afgegeven ging de groep er vandoor.

De politie is op zoek naar mensen die iets van de beroving hebben gezien of de groep hebben zien lopen in de omgeving van de Klavecimbelstraat. Het gaat om 5 jongens in de leeftijd van 14 of 15 jaar oud met donkere kleding. Er kan worden gebeld met 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000 en via M-Online. Bovendien kan informatie worden gedeeld via het Meldformulier op Politie.nl.