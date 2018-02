Politie zoekt getuigen steekincident

Omstreeks 03.40 uur kreeg de politie melding van een steekincident. Ter plaatse trof de politie een 54-jarige vrouw aan die steekverwondingen had. Zij werd voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.

Uit een eerste verklaring bleek dat zij die avond bezoek had gehad van een man. Het bezoek was uitgelopen op ruzie en een een worsteling. Toen de man de woning wilde verlaten, griste hij nog een GSM mee. De vrouw liep er achteraan en probeerde te voorkomen dat de man in zijn auto stapte. Hierbij werd zij vermoedelijk door de man met een scherp voorwerp gestoken.

De man reed vervolgens weg in zijn auto, een grijze terreinwagen.

De gewaarschuwde politie heeft ter plaatse een (forensisch) onderzoek in gesteld. Ook werd een zoektocht in de omgeving gedaan. Hierbij is de verdachte niet meer aangetroffen.

2018033589