Politie zoekt getuigen van overval

Op genoemde tijd was een 49-jarige vrouw aan het werk in de keuken van de snackbar, toen er een man binnen kwam. In de verder lege zaak liep de man direct langs de balie in de richting van de keuken. Hier ontstond een worsteling tussen de vrouw en de overvaller, die geld eiste. Een 75-jarige vrouw, die in de woning boven de snackbar was, kwam op het geluid af. De twee vrouwen wisten samen de man de deur uit te werken. Bij de overval raakte niemand gewond. Ook werd er niets buit gemaakt.