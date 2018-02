Aanhouding in helikopterzaak

Amsterdam - Een arrestatieteam heeft vanochtend 21 februari 2018 in de Staatsliedenbuurt een 22-jarige man aangehouden in verband met zijn betrokkenheid bij de helikopterzaak. Het gaat hier om de zaak waarbij de politie een ontsnapping uit de gevangenis in Roermond verijdelde waarbij een helikopter gebruikt zou worden. Het arrestatieteam gebruikte vanochtend rond vijf uur explosieven om de woning, van een familielid van de verdachte, binnen te treden. De verdachte kon zonder problemen worden aangehouden. Hij is ingesloten voor verhoor en hij wordt in verzekering gesteld. Het onderzoek is nog in volle gang.