Autokrasser bekent tiental vernielingen

Tijdens het onderzoek kwam de politie beeldmateriaal tegen waarop de vermoedelijke dader te zien was. Dit beeldmateriaal is eerst intern binnen de politie Amsterdam gedeeld maar er volgde geen herkenning. De beelden zijn ook via het lokale opsporingsprogramma Bureau 020 van AT5 aan het publiek vertoond. Helaas leverde dit niet de gouden tip op. De wijkagent van de desbetreffende buurt alarmeerde via social Media de buurtbewoners en riep op om extra alert te zijn.