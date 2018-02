Verdachte van dealen vanuit woning aangehouden

De politie heeft de gemeente geïnformeerd over de drugshandel vanuit de woning en de aanhouding. Door het melden van vermoedens van drugshandel kan de politie onderzoek doen en haar bevindingen doorgeven aan de gemeente voor het nemen van bestuurlijke maatregelen. Zo kunnen we gezamenlijk de overlast terugdringen.



De samenleving heeft veel last van de gevolgen van drugsgebruik en het dealen van drugs. De handel vindt plaats in het illegale circuit en hierbij wordt geweld soms niet geschuwd. Omwonenden ondervinden daarom veel overlast van drugshandel bij hen in de buurt.



De politie vraagt vermoedens van drugshandel te melden via 0900 – 8844. Indien men anoniem wenst te blijven, kan de informatie ook via Meld Misdaad Anoniem 0800 – 7000, worden doorgegeven.