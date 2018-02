Beter een goede buur dan een verre vriend: inbrekers vast

Het trio ging om 02.50 uur via een ingeslagen raam de woning binnen. Zij maakten daarbij dusdanig veel lawaai dat de inbraak werd opgemerkt. Agenten die razendsnel bij de woning waren, zagen nog net dat drie mannen via de tuin aan de achterkant probeerden te ontsnappen. Twee verdachten konden direct in de boeien worden geslagen. Een derde verdachte probeerde via aangrenzende tuinen te vluchten maar hij had niet gerekend op de aanwezigheid van een diensthond Biko, die hem vastgreep. Hierna hielden agenten hem ook aan. De drie Rotterdamse verdachten, in de leeftijd van 16, 17 en 19 jaar zitten vast en worden verhoord. De 19-jarige is voor de bijtwond behandeld.



Niet de eerste keer

Twee van de drie aangehouden verdachten zijn bij de politie bekend. De 19-jarige staat bekend als zeer actieve veelpleger. De aanpak van veelplegers behoort tot een van de korpsprioriteiten. Uit onderzoek blijkt dat 20 procent van de criminelen verantwoordelijk is voor 80 procent van de criminaliteit. Een betrekkelijk kleine groep notoire criminelen is dus verantwoordelijk voor een groot deel van de criminaliteit en om die reden richt ook de eenheid Rotterdam zich nadrukkelijk op deze groep. Met het Openbaar Ministerie zijn afspraken gemaakt over vervolging van deze verdachten. Plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders (ISD) is een van de speerpunten van dit beleid. Tijdens deze twee jaar durende maatregel krijgen veelplegers zorg aangeboden, bijvoorbeeld op het gebied van drugsproblematiek. Het is uiteindelijk aan de rechter om de isd-maatregel op te leggen.



Bel 112 bij verdachte situaties

Om inbrekers op heterdaad te kunnen betrappen, hebben we uw hulp nodig. Bel altijd 112 als u in uw buurt iets verdachts ziet of hoort. Wees alert op elke vreemde situatie, ook al lijkt het voor u onbelangrijk. Let op personen die niet in uw buurt thuishoren en die bijzonder veel aandacht hebben voor de huizen en/of de omgeving. Noteer hoe ze eruit zien. En noteer ook merk, type en kenteken van hun voertuigen. Meer informatie? Zie https://www.politie.nl/algemeen/burgernet/algemeen-woninginbraak.html