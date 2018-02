Een gezellige avond eindigt in een drama; donderdag in ‘Bureau Rijnmond’

In ‘Bureau Rijnmond’ ook aandacht voor vier diefstallen met geweld. Op het Reviusrondeel in Capelle aan den IJssel werd een man beroofd door een andere man, die nogal opvallende kleding droeg, waaronder een witte broek met gaten. Er zijn beelden van de verdachte.



Zeer scherpe beelden van een man, die een pakketbezorger beroofde op de Heindijk in Rotterdam. Dat moet haast wel tot herkenning leiden. En ook zijn er beelden van nog twee andere berovingen; één in metrostation Gerdesiaweg in Rotterdam en één op de Weegschaalhof in Rotterdam. Bij die laatste beroving werd een 14-jarige jongen beroofd van zijn jas. Het groepje dat daar verantwoordelijk voor is, is gefilmd.