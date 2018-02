Politie zoekt overvaller pakketbezorger Ranonkelstraat

De politie doet onderzoek naar de overval en is op zoek naar getuigen. Heeft u woensdagavond 21 februari rond 18:00 uur op de Ranonkelstraat in Rotterdam de overval gezien of heeft u andere informatie die van belang kan zijn? Bel dan 0900-8844 of maak gebruik van het tipformulier. Blijft u liever anoniem? Bel dan 0800-7000 of laat uw tip achter op www.meldmisdaadanoniem.nl.