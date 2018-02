Politie onderzoekt overval op Rotterdams hotel

Tegen vier uur kwam een man met een gasmasker op bij de receptie binnen en volgens de receptionist leek het alsof hij een wapen in zijn jaszak had. De overvaller eiste geld. De hevig geschrokken receptionist gaf hem dat. Daarna ging de verdachte er te voet vandoor. Nadat de melding bij de politie binnenkwam, gingen agenten direct naar het hotel. Ze startten een onderzoek en stelden onder meer camerabeelden veilig.

Heeft u iets gezien of gehoord van deze overval? Of heeft u andere informatie, die de politie verder kan helpen in haar onderzoek? Neem contact op via 0900-8844. Via M. kunt u uw informatie anoniem doorgeven: 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.