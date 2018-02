Specifieke getuigen gezocht in onderzoek steekincident Mombassaplaats

Getuigen meldden dezelfde avond al dat er één of meerdere mannen zouden zijn weggerend bij de flat. Eén van hen stak de Prins Alexanderlaan over in de richting van de Henri Eversstraat. Om meer informatie over de verdachte(n) en deze vluchtroute te verkrijgen, heeft het team woensdag 21 februari stoepborden in de omgeving van de Mombassaplaats geplaatst. Afgelopen weekend werden al flyers uitgedeeld en spraken rechercheurs met bewoners en passanten.