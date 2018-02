Arrestatie na huiselijk geweld

Breda - Een 30-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is dinsdag 20 februari 2018 omstreeks 13.30 uur in een flatwoning in de wijk Brabantpark aangehouden voor huiselijk geweld. Hij zou zijn vriendin hebben mishandeld door haar aan haar haren over de galerij te slepen. Bij een eerdere mishandeling gepleegd door haar vriend liep het slachtoffer, zo verklaart zij, een gebroken arm op.