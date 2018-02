Hennepgeur leidt tot aanhouding automobilist

Surveillerende agenten reden die nacht rond 01.15 uur in de omgeving van Bruinisse. Hier werd op de N59 een automobilist aan een controle onderworpen. Terwijl de man zijn rijbewijs overhandigde, roken de agenten een sterke hennepgeur. In de auto troffen zij vervolgens tientallen kilo’s aan hennep aan in vuilniszakken. De politie hield de verdachte aan.

De hennep en de auto zijn in beslag genomen. De verdachte zit vast voor verder onderzoek.