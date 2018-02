Openstaande boetes en belastingschulden geïnd tijdens integrale verkeerscontrole

Er werden vijftien voertuigen in beslag genomen. Daarvan werden er zes daadwerkelijk afgevoerd. In negen gevallen mocht de chauffeur doorrijden maar moet dan wel binnen vier weken zijn zaakjes met de fiscus regelen. Er werd 30.490 euro geïnd, de grootste contante betaling was 5000 euro. Drie automobilisten kregen elk een naheffing van 1500 euro omdat zij onterecht met een buitenlands kenteken reden.