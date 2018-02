Politie doet nog steeds onderzoek naar mishandeling

Breda - De recherche doet nog steeds onderzoek naar de mishandeling van een 25-jarige man uit Teteringen op maandag 12 februari 2018 omstreeks 20.40 uur op de Eindstraat. Het slachtoffer werd die carnavalsavond door een groep jongens fors mishandeld. Afgelopen zaterdag is een 16-jarige jongen uit Breda als verdachte gehoord. maar de speurders zijn nog op zoek naar de andere betrokkenen. Indien zij zich niet melden, overweegt de politie in samenspraak met de officier van justitie Bureau Brabant in te schakelen en relevante beelden vrij te geven Ook willen de rechercheurs nog steeds in contact komen met enkele belangrijke getuigen van het incident.