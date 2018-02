Man opgepakt die peuter onderuit trapte

Van de mishandeling in Rosmalen waren geen beelden, maar een bewakingscamera van een winkel in de buurt legde de verdachte vast op beeld. Dankzij de beelden ontstond het vermoeden dat beide mishandelingen werden gepleegd door dezelfde dader. Verder onderzoek leidde uiteindelijk naar de identiteit van de verdachte. De 30-jarige man is bekend bij hulpverleners in verband met psychische problemen. Hij werd dinsdagmiddag rond 16.30 uur na een zoektocht opgepakt in de woning van zijn ouders in ’s-Hertogenbosch.



Hij zit vast en wordt verhoord.