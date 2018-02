Politie onderzoekt straatroven en overvallen

Straatroven

Op zondag 18 februari werden twee minderjarige jongens aan de Laak bedreigd door meerdere jongens. Zij moesten hun mobiele telefoon en pinpas afstaan. Op maandag 19 februari werden opnieuw twee minderjarige jongens op straat bedreigd. Dit keer aan de Van Heuven Goedhartlaan. Ook zij moesten hun mobiele telefoon en pinpas afstaan. Voor deze laatste straatroof zijn op 20 en 21 februari twee jongens uit Assen (14 en 15 jaar) aangehouden. Zij zitten nog vast. De politie onderzoekt of zij ook in aanmerking komen voor de andere straatroof. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Overvallen

Op dinsdag 20 februari werd aan de Troelstralaan een medewerkster van een videotheek plotseling aangevallen door een nog onbekende man. Hij sloeg haar met iets hards op het hoofd en ging er met onder anderen een telefoon en een portemonnee vandoor.

Op woensdag 21 februari werd eveneens aan de Troelstralaan een pizzabezorgster door drie jongens onder bedreiging van een mes beroofd van haar portemonnee. Het ging om drie jongens van ongeveer 17 jaar. Alle drie gekleed in een trainingsbroek. Tenminste één van hen had een licht getinte huidskleur en was ongeveer 1.75 m lang.

Het is nog onduidelijk of voor beide overvallen dezelfde personen verantwoordelijk zijn.

Wat zijn de feiten van straatroof?

Straatroof wordt steeds vaker door jonge daders gepleegd. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar plegen circa 40 procent van de straatroven. Hierbij neemt het geweld toe. In 45 procent van alle straatroven gaat de daders er vandoor met een mobiele telefoon. Daders slaan vaak toe bij grotere stations, winkelcentra en uitgaansgelegenheden.

Hoe kan ik straatroof voorkomen?

U kunt zelf stappen nemen om te voorkomen dat u op straat wordt beroofd. Wat betreft uw mobiele telefoon, is voorzichtig gebruik op straat aan te raden. Houd altijd uw omgeving in de gaten wanneer u mobiel belt. Kijk voor meer preventietips op politie.nl.

Meld een verdachte situatie direct via 112

U ziet iemand in uw buurt die met veel belangstelling bij verschillende huizen of winkels naar binnen kijkt. U voelt dat het niet klopt. Ook als u twijfelt, belt u de politie op 112. Want de politie komt liever een keer te veel dan te weinig. De 112-alarmcentrale beoordeelt of de politie naar de melding toegaat. Dankzij uw tip kan de politie inbraken voorkomen. Sterker nog, het kan het verschil maken tussen een aanhouding op heterdaad en een misdrijf zoals je ook in deze film kunt zien. Folder ‘Wat is verdacht gedrag?’

Wat doet de politie?

De politie neemt straatroof serieus en probeert de daders altijd te achterhalen, soms zelfs met speciale teams. Het opnemen van een aangifte en het horen van getuigen is een belangrijke eerste stap in het onderzoek. Daarnaast heeft de politie diverse opsporingsmiddelen tot haar beschikking die kunnen worden ingezet.

Getuige?

Heeft u informatie over bovengenoemde zaken die van belang kan zijn voor de politie? Schroom dan niet om die informatie door te geven. Dit kan op de volgende manieren: