Ervaring met WhatsApp tijdens de jaarwisseling

Wij zijn als politie en gemeente in Almere tevreden over de resultaten. Nog meer zijn wij enthousiast over onze samenwerking met de WhatsApp deelnemers. Er bleek sprake te zijn van een grote betrokkenheid bij de veiligheid in Almere. Die tevredenheid bleek ook aanwezig te zijn bij de beheerders van de deelnemende WhatsApp groepen. Met de opgedane ervaringen en opmerkingen van de beheerders wordt bezien of dit project tijdens de komende jaarwisselingen structureel wordt ingezet.