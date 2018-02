Getuigen gezocht van overval

Rond 22.45 uur kwam een onbekende man de zaak binnen. Hij bedreigde de eigenaar met geweld. Vervolgens ging er met buit vandoor. De eigenaar schakelde de politie in. In de omgeving zochten agenten naar de man, hij werd niet gevonden.



Signalement

Het gaat om een man met een blanke huidskleur, hij is tussen de 25 en 30 jaar oud en ongeveer 1.80 meter lang met een gespierd/fors postuur. Hij droeg zwarte kleding en had een zwarte helm op. De man sprak Nederlands met een buitenlands accent.



Tips

De recherche is een onderzoek gestart en op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien van de overval? Heeft u gezien waar de dader heen gevlucht is? Heeft u andere informatie die het onderzoek kan helpen? Neem dan contact op met de recherche in Almere via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Melden kan ook online via onderstaande tipformulier of anoniem via M-online.