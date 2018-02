Man gescheurde lip en kapotte tanden geslagen, getuigen gezocht

Rond 03.30 uur fietste een 19-jarige jongeman uit Laren over de Doctor Frederik van Eedenweg. Plotseling kwamen uit de bosjes twee mannen met een oude ‘oma’ fiets. De twee wilden de telefoon van de aangever. Het slachtoffer weigerde dit, waarna hij klappen kreeg van de twee. Die renden na de mishandeling, met die oude ‘oma’ fiets, in de richting van de Huizerweg. Het slachtoffer ging naar huis en schakelde de politie in. In het ziekenhuis liet hij zich behandelen aan zijn verwondingen.



Signalementen:

De eerste verdachte heeft een lichtgetinte huidskleur, is tussen de 17 en 22 jaar oud en tussen de 1.90 en 1.95 meter lang met een mager postuur. Hij droeg een zwarte trainingsbroek, een zwart trainingsjasje met een capuchon die hij over zijn hoofd had getrokken. Hij heeft een zware stem en sprak Nederlands met een buitenlands accent.



De tweede verdachte heeft een lichtgetinte huidskleur, is tussen de 17 en 22 jaar oud en tussen de 1.80 en 1.90 meter lang met een gezet postuur. Hij droeg een zwarte joggingbroek en een zwarte hoodie waarvan de capuchon over zijn hoofd getrokken was. Hij sprak Nederlands met een buitenlands accent.



Tips!

Heeft u iets gezien van de mishandeling? Herkent u de verdachten aan de hand van de signalementen? Neem dan contact op met de politie in Bussum via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Melden kan ook online via onderstaand tipformulier of via M-online.