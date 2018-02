Man aangehouden op verdenking van computervredebreuk

De politie adviseert om bij het openen van een online opslagruimte een aantal veiligheidsmaatregelen te treffen om het risico op hacken zo klein mogelijk te maken:

-Kies een ingewikkeld wachtwoord (met hoofdletter, speciale tekens en cijfers) of kies een wachtzin van minimaal 6 woorden (die is makkelijker te onthouden en moeilijker te kraken dan een wachtwoord);

-Kies geen wachtwoord dat je al vaker hebt gebruikt;

-Maak gebruik van een tweestapsverificatie: daarbij log je bijvoorbeeld eerst in op je computer en vervolgens krijg je een code binnen op je mobiele telefoon.

Kijk voor meer tips op: www.nederlandveilig.nl/veiliginternetten/tips