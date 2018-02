Onderbuikgevoel getuigen blijkt te kloppen

Getuigen zagen het tweetal de woning binnen gaan. Direct werd de meldkamer van de politie gebeld en de melders bleven het pand observeren. Meerdere politieagenten omsingelden de woning.



“Het is ontzettend goed wat deze getuigen gedaan hebben. Niet zelf ingrijpen, maar wel blijven observeren. De verdachten waanden zich in de woning onbespied. Laat ze maar in die waan. Het is voor de politie makkelijker om inbrekers in een woning te zoeken, dan dat ze wegvluchten en wij een hele woonwijk moeten uitkammen. Echt een groot compliment voor deze doortastende getuigen”, vertelt Mark Springer, teamchef Haarlemmermeer.



Politiehond Dexter werd ingezet om de verdachten in de woning aan te houden. De eerste inbreker koos direct eieren voor zijn geld en gaf zich over. De andere inbreker probeerde nog te ontsnappen door uit een zolderraampje te klimmen. Bij het zien van hond Dexter, zag ook deze verdachten geen andere keuze dan weer terug te klimmen. De verdachte werd daarna aangehouden. De inbrekers, een 18-jarige man en een 20-jarige man uit Hoofddorp, werden aangehouden en voor onderzoek meegenomen naar het politiebureau.



Voorjaarsvakantie voor de deur

De voorjaarsvakantie staat voor de deur en veel mensen vertrekken voor een korte vakantie. Traditioneel wordt in deze periode meer ingebroken. Zorg dat het u niet overkomt en neem maatregelen. Zorg voor verlichting in en om uw huis en informeer uw buren.



Voorkom een inbraak

Thuis komen na een weekje welverdiende vakantie en dan een grote ravage thuis aantreffen, dat wil niemand. U kunt met een aantal goede voorzorgen de kans op woninginbraak sterk verkleinen. Wie z’n huis veilig achterlaat, gaat ontspannen op vakantie. Het kost misschien iets extra, maar als daarmee een inbraak wordt voorkomen, bespaart het nog veel meer tijd, ergernis en geld.



Tips tegen inbreken tijdens vakantie

Sluit ramen en deuren en doe ze op slot. Haal de sleutels er uit en berg ze op.

Zorg voor schemergeschakelde verlichting bij de toegangsdeuren.

Installeer tijdschakelaars zodat ’s avonds licht aangaat in de woonkamer en elders in huis.

Laat gordijnen niet permanent dicht; haal planten niet weg van de vensterbank.

Vraag de buren om de post te verzamelen en de planten water te geven.

‘Twitter’ niet rond dat je op vakantie bent.

Laat in de achtertuin geen ladder of afvalcontainer staan als opstapje naar het balkon.

Berg kostbaarheden in een kluis op of geef deze in bewaring.

Maak van de woonkamer geen etalage met allerlei aantrekkelijke spullen in het zicht.

Laat in huis een kaartje achter met het telefoonnummer van een contactpersoon die de politie in geval van nood kan bellen.

Snoei struiken in de voortuin zodat vanaf de straat de voordeur en ramen goed zichtbaar blijven.

Doe altijd aangifte als er toch is ingebroken.

Sluit aan bij Burgernet

Burgernet is een initiatief om gezamenlijk de veiligheid binnen de gemeente te verhogen. Burgernet is niet alleen bedoeld om criminaliteit tegen te gaan, maar wordt ook ingezet als er mensen worden vermist. Burgernetdeelnemers krijgen een ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon, een SMS-bericht of een e-mail met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon/voertuig. Voor meer informatie en aanmelding: www.burgernet.nl.