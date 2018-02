Aanhoudingen voor handel in drugs

Tijdens de doorzoekingen van deze vijf woningen treffen de rechercheurs geen handelshoeveelheden drugs aan. Een nader onderzoek naar de 38-jarige verdachte zette de rechercheurs op het spoor van een woning in Amsterdam-Zuidoost. Wanneer ze daar aanbellen, gooit de 50-jarige bewoonster nog snel een koffer van het balkon. Die blijkt gevuld met cocaïne, xtc-pillen en een automatisch vuurwapen. In de woning vinden de rechercheurs ook nog veel drugs. Ongeveer twaalf kilo cocaïne met een straatwaarde van ongeveer een half miljoen euro. ’ We vermoeden dat de vrouw zorg droeg voor het handels klaar maken van de drugs. Zij is aangehouden. De Raadkamer van de Rechtbank heeft haar in afwachting van het strafproces op vrije voeten gesteld.’