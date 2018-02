Goede tips leiden tot aanhoudingen en mooie drugsvangst

Tips over handel in verdovende middelen leidden agenten woensdagmiddag naar de Oostmaaslaan om een pand in de gaten te houden. En niet voor niets. Twee mannen kwamen naar buiten, zetten een aantal tassen in een gereedstaande auto en vertrokken. De beslissing van de agenten de auto te volgen bleek terecht. Niet alleen werd een stopteken op de Lusthofstraat genegeerd, ook ramden de verdachten de politieauto door hard achteruit te rijden. Twee waarschuwingsschoten en een korte achtervolging verder eindigde de vluchtpoging op de Oostzeedijk-Beneden ter hoogte van de Aegidiusstraat tegen een geparkeerde auto.

De bijrijder werd door middel van de benaderingstechniek gevaarlijke verdachten (BTGV) aangehouden. De bestuurder probeerde te voet te vluchten, maar kwam niet ver. Ook hij werd korte tijd later in de directe omgeving aangehouden en ingerekend voor verhoor. In hun vlucht probeerden de verdachten de drugs weg te gooien. Agenten vonden in de omgeving van de gecrashte auto enkele kilo’s vermoedelijk harddrugs die in beslag zijn genomen. Politie en Openbaar Ministerie zetten het onderzoek voort.