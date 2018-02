Koerier bezorgdienst beroofd van pakketten

Hij wilde een pakket afleveren op de Ranonkelstraat maar trof niemand thuis. Toen hij terug liep naar zijn auto werd hij aangesproken door een man die hem bedreigde met een mes. Hij moest zijn laadruimte openen en daar haalde de overvaller een aantal pakketten uit, inhoudende meerdere telefoons. Daarna ging de dader er vandoor in de richting van Bloemhof.



Een aantal politie-eenheden heeft een onderzoek ingesteld in de omgeving en ook werd een politiehond ingesteld. Da dader is echter niet gevonden. De politie stelt een nader onderzoek naar hem in.