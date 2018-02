Aankondiging Bureau Brabant 26 februari 2018

Tilburg

Diefstal door verbreking vanuit een woning in Tilburg. Vier mannen plegen geweld tegen een 11 jarige jongen die alleen thuis is op 7 december 2017. Help ons deze dramatische zaak op te lossen

Eindhoven

We vragen uw hulp bij een aanranding van een vrouw die aan het hardlopen was in het Philips de Jonghpark op 5 april 2017. Wie herkent de jongens die op de foto staan?

Eindhoven

Een 89-jarige vrouw wordt bestolen van haar bankpas in Eindhoven en daarna pint de verdachte haar bankrekening leeg in Tilburg op het Wagnerplein op 23 september 2017. Herkent iemand de verdachte van de camerabeelden?

Breda / Etten-Leur

Twee gewapende overvallen op vestigingen van de McDonalds in Breda en Etten-Leur, op respectievelijk 12 november 2017 en 14 januari 2018. Er lijkt een overeenkomst te zijn bij de dader van alle twee de overvallen. Wie weet wie dit is?

Maandagavond om 18.00 uur is de eerste uitzending van Bureau Brabant bij Omroep Brabant. Daarna wordt de uitzending ieder uur herhaald tot dinsdagmiddag 17.00 uur.