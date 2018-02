Huurder pand opgepakt na aantreffen ondergrondse kwekerij

We startten een onderzoek nadat we informatie hadden gekregen dat er mogelijk hennep werd gekweekt in de kelder van het bedrijfspand. Ook het stroomverbruik riep de nodige vraagtekens op, waarna we vandaag een kijkje gingen nemen. In de kelder van een bedrijf dat in het pand gevestigd is, stuitten we op vier professioneel ingerichte kweekruimtes. In totaal stonden er ongeveer 500 planten, die worden vernietigd. Verder namen we meer dan honderd kweeklampen en 45 ventilatoren in beslag. Waarschijnlijk werd ook water illegaal afgetapt. Hier doet Brabant Water verder onderzoek naar.