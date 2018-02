Vluchtende inbrekers slaan over kop en worden gepakt

Een oplettende getuige meldde tegen negen uur dat er waarschijnlijk door enkele mannen werd ingebroken bij de betreffende woning en alarmeerde direct de politie. Toen agenten de straat inreden, troffen ze een auto met daarin vier mannen die er vol gas over een grasveld vandoor ging. De leidde tot een achtervolging, waarbij de vluchtauto onder andere met hoge snelheid over fietspaden reed en rood licht negeerde. Onderweg gooiden de verdachten nog enkele spullen uit de auto. Uiteindelijk verloor de bestuurder van de vluchtende auto in de Wilhelminalaan in Aarle-Rixtel de macht over het stuur, raakte hij van de weg en sloeg de auto over de kop. Hij kwam in een sloot tot stilstand. Drie van de mannen konden meteen worden aangehouden, de vierde probeerde er nog vandoor te gaan. Hij werd echter snel, mede door de inzet van een politiehond, aangehouden.