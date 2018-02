Drie personen aangehouden voor berovingen met babbeltruc

In de maanden januari en februari deden verschillende bejaarden in Den Haag bij de politie aangifte van beroving of poging tot beroving van hun sieraden. In alle gevallen werd melding gemaakt van een auto met een man achter het stuur en twee vrouwen die bij hem in de auto zaten. Steeds vroeg één van de vrouwen de slachtoffers de weg naar het ziekenhuis. Als dank kregen de slachtoffers daarvoor goudkleurige sieraden aangeboden of omgehangen. Bij het omhangen van deze nepsieraden probeerden de daders de echte sieraden weg te nemen. Uit het onderzoek in Den Haag kwam naar voren dat de daders zich waarschijnlijk verplaatsen in een stationwagen met Fins kenteken.