Zeven aanhoudingen voor mogelijke handel in verdovende middelen

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid zagen omstreeks 15.00 uur drie auto’s vertrekken bij een pand op het bedrijventerrein Liesbosch in Nieuwegein. De auto’s werden even later afzonderlijk door de Landelijke Eenheid en de politie Midden-Nederland gecontroleerd. Bij deze controles werd in alle voertuigen hennep aangetroffen en in één auto ook 300 gram van een nog onbekende witte stof . De vier inzittenden van deze auto’s zijn aangehouden.